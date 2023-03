Serie D girone G, l'Aprilia ferma la Lupa Frascati

Più di qualche amaro in bocca per la Lupa Frascati, che non riesce a tornare alla vittoria e contro l'Aprilia si deve accontentare di un pareggio. Nel primo tempo la Lupa è andata vicina al vantaggio con Sabelli, salvo subire la beffa delle beffe in avvio di ripresa. A segnare direttamente da calcio d'angolo è infatti Murgia, che sorprende Casagrande e sigla così il gol del vantaggio nel modo più incredibile. Al 19' pareggia i conti la Lupa con D'Angelo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, e manca al 40' la possibilità dei tre punti, con Persano che sbaglia a tu-per tu con Silvestrini. Un punto che però fa agganciare la zona playoff da parte del Frascati, ora quinto a pari merito con il Cassino.

APRILIA - LUPA FRASCATI 1-1

APRILIA Silvestrini, Del Duca, Pezone (12’st Capuano), Gjuci, Murgia, Ceka (20’st Bordi), Battisti, Grossi, Innocenti (34’st Zanchetta), Corelli, Paoloni PANCHINA Siani, Seccafien, Bernardini, Pedone, Sebastianelli, Marianelli ALLENATORE Mariotti

LVPA FRASCATI Casagrande, Frosali, Avellini, Giannetti, Sabelli, Ferraro (15’st Marras), Traditi (15’st Persano), Senesi (42’st Heatley), Gemmi, Armini (15’st Rufo), D’Angelo (42’st Pompili) PANCHINA Palmieri, Sabatini, Panella, Ruggeri ALLENATORE Chiappara

MARCATORI Murgia 3’st (A), D’Angelo 19’st (L)

ARBITRO Martini di Valdarno

ASSISTENTI Cafisi di Nocera Inferiore, Mazza di Reggio Calabria

NOTE - Ammoniti Corelli, Ceka, Frosali Rec 1’pt-6’st