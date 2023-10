Serie D girone G, l'Anzio travolge l'Uri e si prende la vetta del girone G di Serie D

Sabato di vetta per l'Anzio, che straccia 2-5 in trasferta i sardi dell'Atletico Uri e si prende il primo posto del girone G in coabitazione con Ostiamare e Cynthialbalonga, in attesa dei match di domani. A decidere una sfida ricca di gol è stato l'1-2 firmato Bencivenga e Tilli, che tra il 30' e il 37' del primo tempo hanno spezzato l'equilibrio a favore dell'Anzio con due tap-in. I sardi non riescono a reagire, frastornati dal colpo, e in avvio di secondo tempo subiscono altri tre gol. Il primo arriva sul rosso comminato a Jah, con il rigore trasformato alla Totti da Flores Heatley al 7', e come nel primo tempo sette minuti dopo Tilli corona con una doppietta il suo grande match. La ciliegina la mette il gol del solito Giordani, per un 5-0 pesantissimo al 19' del secondo tempo. Nel finale i sardi migliorano la disfatta con i gol di Attili e Fangwa, ma per l'Anzio resta la festa per il primato temporaneo in classifica.

ATLETICO URI - ANZIO 2-5 (30’pt Bencivenga (A), 37’ e 14’st Lilli (A), 7’st Heatley (rig.) (A), 19’ Giordani (A), 22’ Attili (rig.) (AU), 25’ Fangwa (AU)

Atletico Uri

Tirelli, Ravot, Fadda, Esposito, And. Fusco (1’st Pionca, 21’st Caria)), Jah, Lubrano (26’st Fiorelli), Attili, Ankovic (1’st Fangwa), Ansini (1’st Demarcus), F. Piga. A disp.: Ant. Fusco, Valentini, Melis, Cannas. All. Paba.

Anzio

Rizzaro, Buatti (47’st Plebani), D’Amato, Busti (15’st Sirignano), Galati, Bencivenga, Flores Heatley, Lilli, Giordani (21’st De Gennaro), Gennari (15’st Mincione), De Simoni (26’st Catarinozzi). A disp.: Perna, Lo Fazio, Selavaggi, Cantoni. All. Guida

Arbitro: Teghille di Collegno (Assistenti: Martone di Monza e Iuliano di Siena).

Note: espulso al 6’st Jah. Ammoniti: Busti, Fangwa