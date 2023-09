Serie D girone G, l'Anzio supera la Boreale nel derby laziale

Pomeriggio d'oro per l'Anzio, che si prende i tre punti con gli ex compagni di Eccellenza della Boreale nonostante una partita passata per sessanta minuti in inferiorità numerica. Alla mezz'ora infatti complice il doppio giallo di Catarinozzi i padroni di casa sono rimasti in dieci, e sembrava una battuta d'arresto per l'Anzio in una partita in cui per ora non avevano prodotto granché. La fiammata dell'Anzio arriva però subito dopo, con Gennari che raccoglie l'assist di De Marco per siglare l'1-0. Non cambia lo spartito neanche ad inizio secondo tempo, con De Marco che approfitta del rigore procurato da Gennari per dare un raddoppio insperato ai padroni di casa. Nel finale la Boreale accorcia le distanze con un colpo di testa di Sebastianelli e due minuti dopo sfiora il pari con Sablone, ma Rizzaro tiene i tre punti con un miracolo. Un risveglio tardivo per la Boreale, che esce così dalla trasferta di Anzio con zero punti nonostante la superiorità numerica.

ANZIO- BOREALE 2-1

MARCATORI: 35’pt Gennari (A), 4’st De Marco rig. (A), 39’st Sebastianelli (B).

ANZIO: Rizzaro, Buatti (39’st Selvadagi), Catarinozzi, Galati, Busti, Sirignano, Bencivenga, Gennari (22’st Mincione), Flores Heatley (39’st D’Amato), De Marco (13’st De Gennaro), Cantoni (11’st Lilli).A disp: Perna, De Simoni, Lo Fazio, Falconio. All: Guida.

BOREALE: Corriere, Pasquire (18’st Thjamm), Sanmartino, Spila, Casavecchia (23’pt Buccioni), Ricci (8’st Leonardi), Damiani, Canestrelli (8’st Piciollo), Cardillo, Sablone, Di Vico (23’st Sebastianelli). A disp: Mansueti, Di Giannantonio, Maggese, Muratore. All: Granieri.

ARBITRO: Sig. Giordano di Grosseto

ASSISTENTI: Sig. Stotani di Viterbo, Sig. Elisino di Ostia Lido.

NOTE: Ammoniti: Catarinozzi (A), Buatti (A), Bencivenga (A), Flores Heatley (A), Canestrelli (B). Espulso per doppia ammonizione: Catarinozzi (A). Angoli: 4-3. Recupero: 3’pt, 5’st.