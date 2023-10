Serie D girone G, il Trastevere impatta col Budoni

Pareggio a reti bianche tra Trastevere e Budoni nella quarta giornata del girone G di Serie D. Per gli amaranto di Cioci è il secondo pari consecutivo dopo quello di Ardea di sette giorni fa.

La prima occasione è per i sardi, con Stefanoni che, al 13', spedisce fuori col piatto destro un cross di Raimo da sinistra. Al 20' Amougou calcia alto vanificando l'azione sulla destra di Lancioni. Cinque minuti più tardi si fa vedere anche il Trastevere con Massimo, che approfitta di una disattenzione della difesa su una rimessa laterale e, al volo all'altezza del vertice dell'area piccola viene murato dalla difesa. Al 38' ancora pericoloso il Budoni con Amougou, che colpisce di testa da posizione ravvicinata su azione d'angolo ma trova i riflessi di Semprini. La ripresa si apre con gli stessi ventidue in campo e, al 52', il Trastevere costruisce una nitida palla gol: Mastropietro trova Crescenzo sul lato corto destro dell'area, il centrocampista ha tutto il tempo per stoppare il pallone ma viene chiuso dall'uscita disperata di Marano. Sul capovolgimento di fronte Gueye avanza palla al piede e tira appena dentro l'area ma il suo destro viene deviato in angolo. Lo stesso Gueye ha ancora due occasioni, tra il 60' e il 62' ma nella prima tira addosso a Semprini, nella seconda non inquadra la porta di testa. Al 68' Crescenzo sbuca sul primo palo sul corner di Bertoldi ma non trova la porta mentre al 79' è Massimo a cercare la fortuna con un tiro forte sul primo palo, parato da Marano. L'ultima, grande occasione, arriva proprio allo scadere con Alonzi, che in mezza girata acrobatica colpisce il palo interno ed è sfortunato perché la palla torna in campo. Finisce 0-0 allo Stadium, per il Trastevere trasferta sarda la prossima settimana, in casa del COS Sarrabus Ogliastra.

TRASTEVERE-BUDONI 0-0

TRASTEVERE: Semprini, Rosati, Santovito R., Trasciani, Massimo (38'st Sebastiani), Santovito G., Bertoldi (26'st Cacheiro), Crescenzo, Alonzi, Mastropietro (33'st Conti), Tolomeo (20'st Galofaro). A disp. Foschini, Giannetti, Cesari, Calderoni, Ferramisco. All. cioci

BUDONI: Marano, Assoumani (45'st Barbetta), Raimo, Ortenzi, Farris, Demoleon, Stefanoni, Amougou (31'st De Rosa), Gueye, Santoro (31'st Mauriello), Lancioni (43'st Soyemi). A disp. Faustico, Caparros, Escobar, Fremura, Piu. All. Cerbone

ARBITRO: Pasquetto di Crema

ASSISTENTI: Foglietta di Foligno - Proietti di Terni

NOTE - Ammonito: Demoleon. Angoli: 2-4. Recupero: 5'st

[ufficio stampa Trastevere]