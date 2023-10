Serie D girone G, il Trastevere cala il poker alla Boreale in crisi

La sfida tra le due squadre laziali più in difficoltà se la prende il Trastevere, che rilancia il suo campionato stendendo per 4-0 una Boreale sempre più in crisi di risultati. Ad aprire le danze è stato Alonzi, che al 13' raccoglie il suggerimento di Mastropietro per portare i suoi in vantaggio. Nel finale di primo tempo il Trastevere deve ringraziare due volte il suo Semprini che ferma Cardillo, ma ad inizio secondo stordisce la Boreale con il raddoppio improvviso di Alonzi, bravissimo ad inserirsi e a tagliare la difesa sul lancio di Crescenzo. Il gol spegne la voglia della Boreale, e al 71' Cacheiro riceve palla sulla destra e c'entra l'incrocio dei pali. Otto minuti dopo c'è gloria anche per Sebastiani, al secondo gol consecutivo, che trova il gol dopo che Corriere aveva negato la gioia a Crescenzo. Il Trastevere si porta così a due punti dalla Boreale, che occupa il penultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione.

TRASTEVERE-BOREALE 4-0

MARCATORI: 13'pt, 2'st Alonzi, 26'st Cacheiro, 34'st Sebastiani

TRASTEVERE: Semprini, Rosati, Ferramisco (17'st Pandimiglio), Trasciani, Massimo, Santovito R., Galofaro (31'st Crovello), Crescenzo, Alonzi (28'st Sebastiani), Calderoni (19'st Conti), Mastropietro (22'st Cacheiro). A disp. Foschini, Cesari, Santovito G., Bertoldi. All. Cioci

BOREALE: Corriere, Leonardi (20'st Damiani), Buccioni, Pasquire (39'st Digiannantonio), Sammartino, Casavecchia, Canestrelli (20'st Muratore), Spila (31'st Maggese), Cardillo, Sablone, Di Vico. A disp. Mansueti, Ricci, Doukoure, Frangella, De Simone. All. Granieri

ARBITRO: D'Andria di Nocera Inferiore

ASSISTENTI: Gentilezza di Civitavecchia - Gneo di Latina

NOTE - Ammoniti: Rosati, Mastropietro, Casavecchia. Angoli: 4-4. Recupero: 1'pt, 4'st