Serie D girone G, il Tivoli vince nel segno di De Marco

Continua il buon momento del Tivoli, che contro il COS Ogliastra vince un importantissimo scontro salvezza e si tira fuori dalle sabbie mobili della zona playout. In una partita ricca di occasioni da entrambe le parti ha fatto la differenza il gol di De Marco al decimo del primo tempo, che ha chiuso in rete il cross dal fondo di Mastropietro. I sardi si sono fatti sentire nel secondo tempo, in cui Mancosu e Nurchi hanno sfiorato il pari con tanto di palo colpito da Piroddi. I laziali volano così a diciannove punti, abbandonando la zona playoff e creando un vantaggio di un punto sull'Aprilia.

TIVOLI - COS SARRABUS OGLIASTRA 1-0 (10'pt De Marco)