Serie D girone G, il Sorrento regola la Vis Artena

Squadra in casa Vis Artena

Un gol di Cacace su rigore a fine primo tempo marca la differenza tra la capolista Sorrento e una buona Vis Artena, che regge a lungo l'urto dei campani ma non riesce mai a trovare il gol che sarebbe valso punti in questa sfida del girone G di Serie D. Una sconfitta che pesa per la classifica dei laziali, che restano ancora fuori dalla zona calda ma a soli cinque punti di vantaggio dal primo posto playout occupato dal Portici, che ha pareggiato con gli altri laziali del Real Monterotondo.

VIS ARTENA - SORRENTO 0-1 (44'pt rig.Cacace)