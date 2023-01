Serie D girone G, il Real Monterotondo supera la Tivoli

Esulta il Real Monterotondo, che batte la Tivoli nell'ennesimo derby del girone G di Serie D e aggancia il quarto posto in coabitazione con Cassino e Lupa Frascati. La prima vittoria del 2023 del Monterotondo arriva per mano di De Vico, che al 79' fa esultare i padroni di casa con la sua conclusione che vale i tre punti per la compagine guidata da mister Paris. Tutto da rifare invece per la Tivoli, alla seconda sconfitta consecutiva e che scende in zona playout, anche se ad un solo punto di svantaggio dall'Aprilia.

REAL MONTEROTONDO - TIVOLI 1-0 (79' Di Vico)