Serie D girone G, il Real Monterotondo schianta il Nola

Un secondo tempo d'autore è quanto basta al Real Monterotondo per battere un Nola sempre più ultimo in classifica e in crisi di risultati. La squadra di mister Paris ha sfruttato le disattenzioni difensive dei campani passando in vantaggio al 19' con Baldassi, salvo farsi riprendere quattro minuti dopo con Sparacello che dà il via al forcing in finale di tempo dei campani. Nel secondo tempo però è sceso in campo un altro Monterotondo, con i laziali che nella prima mezz'ora trovano la via del gol per ben tre volte con Calisto, Tilli e Meledandri, indirizzando definitivamente il match. Inutile per i padroni di casa il secondo gol di Sparacello, con il Monterotondo che grazie a questi tre punti sale al settimo posto in classifica, ad un solo punto dalla zona playoff occupata dalla Casertana.

NOLA - REAL MONTEROTONDO 2-4 (Baldassi 19′ (M), Calisto 57′ (M), Tilli 65′ rig. (M), Meledandri 83′ (M), Sparacello 23′-87′ rig. (N).