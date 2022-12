Serie D girone G, il Real Monterotondo schianta il Cassino

Continua a gioire il Real Monterotondo, che con il Cassino trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e vola alla quarta posizione in classifica, a solo un punto dai corregionali della Lupa Frascati e in piena corsa per un posto nei playoff. Una partita dai tanti significati di classifica, con i tre punti guadagnati che hanno permesso al Monterotondo di scavalcare proprio il Cassino, scalzato dalla zona playoff e ad un punto dai laziali. A risolvere la sfida un gol per tempo dei padroni di casa, in vantaggio con Mattei al 39' e che poi hanno chiuso la contesa al 63' grazie al gol di Fontana.

REAL MONTEROTONDO - CASSINO 2-0 (39' Mattei, 63' Fontana)