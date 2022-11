Serie D girone G, il Real Monterotondo regola la Palmese

Squadra in casa

L'anticipo del girone G di Serie D sorride al Real Monterotondo, che con un'ottima prestazione batte la Palmese e sale al quinto posto, portandosi proprio a quattro punti dai campani che occupano la seconda posizione in classifica. I laziali hanno offerto ai loro tifosi un'ottima prestazione di squadra, creando un vantaggio di due reti impossibile da scalare per la Palmese. Prima Sansotta all'11' del primo tempo e poi la splendida punizione di Palladini al 2' del secondo tempo hanno messo la freccia per i padroni di casa, con la Palmese che ha accorciato al 65' con Romano ma senza riuscire poi a completare la rimonta.

REAL MONTEROTONDO - PALMESE 2-1 (11'pt Sansotta (R), 2'st Palladini (R), 20'st Romano (P)