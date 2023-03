Serie D girone G, il Real Monterotondo impatta col Portici

Niente da fare per il Real Monterotondo, che in casa contro il Portici spreca una buona occasione per andare a meno uno, temporaneamente, dalla zona playoff ed impatta 1-1 con i campani. Dopo una prima frazione equilibrata ci aveva pensato Tilli a mandare avanti i padroni di casa al 50'. E quando tutto sembrava portare ai tre punti per il Monterotondo è arrivato il rigore per i campani che ha scombinato i piani dei padroni di casa, con Di Gennaro che al 74' ha messo in rete con freddezza il gol del definitivo pareggio.

REAL MONTEROTONDO - PORTICI 1-1 (50' Tilli (R), 74' rig. Di Gennaro (P)