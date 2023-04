Serie D girone G, il Real Monterotondo cala il tris

Domenica di gioia per il Real Monterotondo, che travolge il Nola in casa con un netto 3-1 e resta a meno sei dalla zona playoff, anche se a due giornate dalla fine è dura poter immaginare una rimonta. La squadra laziale però così facendo ha inguaiato i campani, che a due partite dal gong sono a tre punti dalla zona playout. Il Monterotondo ha avuto il carattere di ribaltare un match partito nel peggiore dei modi, con Manfrellotti che nel recupero della prima frazione ha mandato le due squadre negli spogliatoi col Nola avanti. Non ha perso tempo nella ripresa il Monterotondo, che ha acciuffato dopo solo quattro minuti il pari con Tilli per poi dilagare grazie alla grande prestazione di Baldassi, autore di una doppietta tra il 64' e l'84' che ha spento ogni velleità di rimonta dei campani.

REAL MONTEROTONDO - NOLA 3-1 (47'pt Manfrellotti (N), 4'st Tilli (R), 19'st e 39'st Baldassi (R)