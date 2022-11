Serie D girone G, il Real Monterotondo cade ad Aprilia

Trasferta ad Aprilia senza punti per il Real Monterotondo, che esce così dalla zona playoff ad un punto dall'ultimo posto disponibile occupato dalla Palmese. I monterotondini hanno reagito allo svantaggio iniziale arrivato per il gol di Innocenti con il rigore trasformato da Tilli al 36', ma nel pieno del secondo tempo l'Aprilia ha messo in difficoltà gli ospiti e ha trovato il gol del definitivo 2-1 con Pezone, che al 72' ha messo la palla in rete regalando i tre punti ai suoi, sempre all'ultimo posto ma ora a meno tre dalla zona playout occupata dal Tivoli.

APRILIA - REAL MONTEROTONDO 2-1 (27' Innocenti (A), 36' rig. Tilli (R), 72' Pezone (A)