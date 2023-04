Serie D girone G, il Portici travolge la Vis Artena

Sconfitta senza appello per la Vis Artena, che contro il Portici incappa in uno sconfitta pesante in uno scontro salvezza che avrebbe potuto dare la certezza matematica della permanenza in D. La squadra laziale è apparsa mai in partita, e nel primo tempo non è riuscita a scampare al ciclone Davide Di Gennaro, che in quindici minuti ha infilato una tripletta devastante che ha mandato al tappeto la Vis Artena, capace di rispondere solo nel finale con il gol di Momo Odianose in pieno recupero. La squadra laziale ora deve difendere con le unghie il posto salvezza diretta, con il Portici primo in zona playout distante proprio due punti dalla Vis.

VIS ARTENA - PORTICI 1-3 (15'pt e 24'pt e 34'pt Di Gennaro (P), 49'st Odianose)