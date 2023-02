Serie D girone G, il Pomezia subisce una dura sconfitta

Continua il brutto periodo del Pomezia, che viene travolta in casa dal Sorrento capolista e resta all'ultimo posto con 25 punti, a pari merito con l'Angri. La squadra pometina, alla seconda sconfitta consecutiva e alla quarta nelle ultime sei, non è riuscita a fermare la valanga dei campani pur offrendo un buon primo tempo, in cui Simonetti ha mandato in vantaggio il Sorrento al 34'. Nella ripresa la lotta della squadra di casa si è infranta sul neoentrato Scala, che al 74' ha siglato il gol del raddoppio. Nel finale arriva anche il punto esclamativo di Erradi con il suo colpo di testa che fissa il risultato sullo 0-3.

POMEZIA - SORRENTO 0-3 (34’ Simonetti, 74’ Scala, 87’ Erradi)