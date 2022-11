Serie D girone G, il Pomezia strappa il pari nel finale

Sfida complicata ma dal finale d'oro per il Pomezia, che strappa il pareggio nel finale contro il Portici, che mantiene così a due punti il vantaggio sulla zona playout occupata dalla Vis Artena. A mandare in vantaggio i campani in una sfida combattuta è stato Di Gennaro, che al 69' del secondo tempo ha trasformato il rigore concesso dall'arbitro. A distruggere i sogni vittoria del Portici ci ha pensato Luca Teti, che all'ultimo minuto disponibile ha mandato in visibilio i tifosi pometini con il suo gol decisivo che mantiene a galla il Pomezia in una trasferta difficile.

PORTICI - POMEZIA 1-1 (69’ Di Gennaro (rig) (POR), 94’ Teti (POM)