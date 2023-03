Serie D girone G, il Pomezia strappa il pari ad Angri

Non la migliore delle prestazioni per il Pomezia ma tanto basta per strappare un punto importante per la corsa salvezza nella trasferta campana di Angri. La squadra laziale ha saputo reagire dopo un primo tempo difficile, in cui l'Angri già al secondo minuto era andata in vantaggio con il bel tiro di Varsi. Per i pometini, reduci da quattro sconfitte consecutive, serviva un secondo tempo di reazione e coraggio e tanto è arrivato. Aracri prima ha la chance del raddoppio casalingo ma spreca clamorosamente. A dare il punto al Pomezia ci pensa Massella, che su assist di Cabellud sigla l'1-1 vitale per un Pomezia ancora sul fondo del girone G ma che resta a quattro punti dalla salvezza diretta.

ANGRI - POMEZIA 1-1 (2' pt Varsi (A), 32'st Massella (P)