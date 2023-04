Serie D girone G, il Pomezia stende l'Aprilia e vede i playout

Se non era una sfida salvezza decisiva poco ci mancava tra Aprilia e Pomezia, con i pometini che strappano nel derby laziale tre punti cruciali per staccare la zona retrocessione diretta e condannare forse i corregionali alla retrocessione in Eccellenza. Il Pomezia ha sfruttato un calcio di rigore al 31' del primo tempo, trasformato dal bomber e trascinatore Christian Massella, difendendo con efficacia per il resto del match il vantaggio. Per i pometini sono tre ora i punti di vantaggio sul Nola penultimo, con la zona salvezza diretta distante quattro punti dal posto occupato dal Tivoli. Una rimonta quindi difficile, ma resa non impossibile dalla matematica.

POMEZIA - APRILIA 1-0 (31'pt rig. Massella)