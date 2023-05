Serie D, girone G: Il Pomezia stende il Nola e vola ai playout

Ci sarà un'altra chance per il Pomezia, che nello spareggio retrocessione del girone G ha la meglio del Nola sul neutro dello stadio dei Marsi di Avezzano e si qualifica per i playout. I pometini sono usciti vincitori da una vera e propria battaglia, con il gol di Rocchi al 32' del secondo tempo a fare la differenza in un match combattuto e giocato su un campo reso pesante dalla pioggia che non ha aiutato le operazioni. Un gol non facile quello di Rocchi, che si avventa sulla ribattuta del suo stesso tiro e infila in rete da posizione defilatissima per un gol d'importanza capitale per tutta la società Pomezia. Ora per i pometini ci sarà il vero playout con l'Angri, anche questa volta da affrontare con lo svantaggio del fattore campo e della posizione in classifica.

NOLA - POMEZIA 0-1 (32'st Rocchi)