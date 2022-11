Serie D girone G, il Pomezia scaccia la crisi e si impone sulla Palmese

Può respirare il Pomezia, che al Comunale torna a vincere dopo cinque partite e lo fa contro un avversario di lusso come la Palmese, che prima di questo match era quarta in classifica. Una vittoria nata su un ottimo primo tempo del Pomezia, che oltre ad una difesa rocciosa ha trovato la via del gol per due volte in dieci minuti, prima con Di Nezza al 23' e sei minuti dopo con il rigore trasformato da Massella. La Palmese ha reagito ad inizio secondo tempo con il gol di Prevete, ma l'intensità messa in campo dai pometini è bastata per mantenere il vantaggio fino alla fine, regalando tre punti che valgono anche l'uscita dalla zona playout.

POMEZIA - PALMESE 2-1 (23’pt Di Nezza (PO), 29’pt rig. Massella (PO), 3’st Prevete (PL)