Serie D girone G, il Pomezia rimonta clamorosamente l'Atletico Uri nel finale

Una rimonta finale che ha dell'incredibile regala i tre punti al Pomezia in una sfida, che in caso di salvezza, sarà sicuramente da ricordare per i tifosi pometini. Nel primo tempo i sardi dell'Atletico Uri erano infatti andati in vantaggio al 20' con la punizione indiretta di Aloia, che ha freddato la porta difesa da Marcucci, nonostante un buon inizio di match dei pometini. Al 62' il Pomezia trova il palo con Cabellud e la partita si scalda, con il culmine nella doppietta di Massella tra l'86' e l'89'. Prima con un rigore causato da un fallo di mano di Ravot e poi con un comodo tocco in area su cross di Nanni, con Massella colpevolmente dimenticato dalla difesa sarda. Una vittoria che non basta per lasciare l'ultimo posto, ma con una classifica cortissima che ora li vede a soli due punti dalla salvezza diretta.

POMEZIA - ATLETICO URI 2-1 (25' Aloia (AU), 86' rig. e 89' Massella (P)