Serie D girone G, il Pomezia non va oltre il pari con l'Ilvamaddalena

Beffa nel finale per il Pomezia, che conduce per larga parte del match nella trasferta sarda sul campo dell'Ilvamaddalena ma esce dal campo con un punto. Nel primo tempo il Pomezia è andato in vantaggio al 20' con il pregevole gol di Nanni, che da fuori area ha beffato il portiere dei sardi. La risposta dell'Ilva è arrivata prima con il gol annullato al 34' ad Ansini e poi con l'occasione grossa capitata sui piedi di Cavaiola, che da solo davanti al portiere al 44' spedisce a lato. Nel secondo tempo i sardi continuano a premere e trovano il pareggio al 50' con Altolaguirre, annullato però perché il cross di Cacheiro era uscito dal campo. A premiare gli sforzi dei padroni di casa ci pensa Di Pietro, che nelle battute finali anticipa tutti sugli sviluppi della punizione di Ferlicca e trova l'1-1 finale. Il Pomezia con questo punto va a pari punti con il Nola, ma resta ancora al penultimo posto e così in zona retrocessione diretta.

ILVAMADDALENA - POMEZIA 1-1 (20'pt Nanni (P), 42'st Di Pietro (I)