Serie D girone G, il Pomezia crolla in casa con la Paganese

Rispetta il pronostico la Paganese, che batte con relativa facilità il Pomezia e continua la sua rincorsa ad un Sorrento che non smette di vincere. Un pomeriggio brutto quindi per i pometini, che sono crollati dopo un primo tempo equilibrato, con il gol di D'Agostino al 43' che ha spezzato l'equilibrio poco prima dell'intervallo. Al ritorno in campo c'è stata infatti un'altra Paganese, che prima al 12' ha raddoppiato grazie a Di Somma e poi dopo ha trovato il tris in pieno recupero con Ekwalla Dioh. La sconfitta piazza il Pomezia in piena zona playout, a due punti dalla Vis Artena poco fuori dalla zona calda.

POMEZIA - PAGANESE 0-3 (43’ pt D’Agostino, 12’ st Di Somma, 50’ st Ekwalla Dioh)