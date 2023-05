Serie D girone G, il Pomezia con il Nola per non retrocedere

Non c'è futuro oltre alla sfida di oggi per il Pomezia, che sfiderà il Nola per la seconda settimana consecutiva ma questa volta sul campo neutro dello stadio dei Marsi di Avezzano. I pometini hanno mancato i playout diretti perdendo la settimana scorsa proprio contro il Nola con un netto 2-5 interno che ha portato i campani a pari punti. Una sconfitta dolorosa anche dal punto di vista dello spareggio, dato che in caso di parità alla fine dei supplementari sarà il Nola a passare a discapito del Pomezia. Un pari e il già citato 2-5 per il Nola come precedenti tra le due squadre, la cui vincente sfiderà nei playout l'Angri.

NOLA - POMEZIA (ore 14.30) (sul neutro di Avezzano)