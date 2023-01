Serie D girone G, il Pomezia cala il tris al Cassino

Il nuovo anno porta bene al Pomezia, che ricomincia al meglio nel girone G di Serie D superando il Cassino con tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Un primo tempo travolgente dei pometini ha fatto gran parte del lavoro, con l'uno-due tra il 27' e il 30' firmato da Teti e Di Nezza che ha chiuso il primo il tempo sullo 0-2 Pomezia. Il Cassino, stordito, non è riuscito a far valere la differenza di classifica neanche nel secondo tempo, e uno splendido Pomezia ha chiuso la pratica al 55' con Nanni. I pometini restano così nella zona playout, ma ora ad un solo punto dall'Angri in zona salvezza.

CASSINO - POMEZIA 0-3 (27' Teti, 30' Di Nezza, 55' Nanni)