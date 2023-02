Serie D girone G, il muro dell'Artena ferma il Cassino

Squadra in casa

Un buon punto per il morale e che conferma l'ottima fase difensiva della Vis Artena, ormai la migliore del torneo. La squadra laziale ha trovato un buon punto sul campo del Cassino sesto in classifica, fermando i padroni di casa su un pareggio a reti bianche. Per l'Artena continua quindi un'accesa lotta salvezza, che li vede fuori dalla zona playout ma con gli stessi punti di Portici, Ilvamaddalena e Pomezia.

CASSINO - TIVOLI 0-0