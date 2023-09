Serie D girone G, il Budoni rimonta la Romana in extremis

Non basta l'uno-due nel secondo tempo alla Romana per trovare i primi tre punti in campionato alle spese del Budoni. I sardi infatti sono stati bravissimi a reagire nel finale in una partita che sembrava ormai irrimediabilmente persa e a guadagnare così un punto nella trasferta romana. Dopo un buon primo tempo i laziali sono andati avanti al 60' grazie alla conclusione di Macrì, bravo a sfruttare la disattenzione difensiva sarda su una rimessa laterale. In soli nove minuti la Romana trova pure il pareggio, con una gran punizione di Spinosa che si infila sotto al sette e sembra decidere il match. In dieci minuti però anche il Budoni trova i suoi gol, entrambi su calcio d'angolo ed entrambi di testa, prima al 79' con Gueye e poi all'89' con Demoleon, per un pareggio molto amaro.

ROMANA FC - BUDONI 2-2 (60' Macrì (R), 69' Spinosa (R), 79' Gueye, 89' Demoleon (B)