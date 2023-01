Serie D girone G: i risultati di Vis Artena, Tivoli e Pomezia

Giornata dolceamara per le tre squadre laziali rimaste nel girone G di Serie D dopo l'anticipo di ieri tra Lupa Frascati e Real Monterotondo. L'unica infatti a portare a casa il bottino pieno è stata la Vis Artena, che grazie all'eurogol di Vasco al 50' si è assicurata una vittoria che vale il nono posto contro il Nola. Resta appiccicata alla zona playout la Tivoli, che cade in casa contro il Cassino per un gol di Ingretolli. Sconfitta in un match folle per il Pomezia, che scivola al quartultimo posto. Per i pometini zero punti che sanno di dramma, dopo essere stati in vantaggio di tre gol al trentesimo minuto grazie alle reti di Nanni, Teti e Massella. Già a fine primo tempo i sardi dell'Ogliastra avevano accorciato con Ladu e Floris, per poi scatenarsi al 74' di nuovo con Ladu per il pareggio e il clamoroso gol vittoria di Nurchi al 93' su cross di Manca.

VIS ARTENA - NOLA 1-0 (50' Vasco)

TIVOLI - CASSINO 0-1 (Ingretolli)

POMEZIA - COS OGLIASTRA 3-4 (5' Nanni (P), 13' Teti (P), 30' Massella (P), 32' e 74' Ladu (COS), 39' Floris (COS), 93' Nurchi (COS)