Serie D girone G, i risultati delle squadre laziali

La quattordicesima giornata di Serie D girone G segnala la rincorsa della Lupa Frascati, che approfitta dello stop del Sorrento per portarsi a due punti dalla vetta. Decisivi per i castellani l'autogol di Derbali dopo solo due minuti e il raddoppio di Traditi al 7'. Non è bastato al Costa Orientale Sarda il gol di Mancosu al 75', con il Frascati che nel finale legittima la vittoria con Sabatini. Si rialza il Tivoli, che si impone sul Nola grazie al gol di De Marco e vede la zona salvezza. Nello scontro di alta classifica polveri bagnate per il Real Monterotondo, che contro la Paganese, ora terza, cede di misura per 0-1. Impattano Pomezia e Vis Artena, entrambi in casa contro Ilvamaddalena e Palmese.

LUPA FRASCATI - C.O.S 3-1 (2'pt aut. Derbali (L), 7'pt Traditi (L), 30'st Mancosu (C), 37'st Sabatini (L)

TIVOLI - NOLA 1-0 (31'pt De Marco)

VIS ARTENA - PALMESE 0-0

REAL MONTEROTONDO - PAGANESE 0-1 (30'pt De Felice)

POMEZIA - ILVAMADDALENA 1-1 (5’pt Galvanio (I), 38’ Teti (P)