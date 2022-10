Serie D girone G: i risultati della settima giornata

Giornata agrodolce per le squadre laziali nel girone G di Serie D. A vincere è la Lupa Frascati, che si aggrappa al gol di Frosali alla mezz'ora per trionfare nella sfida esterna contro la favorita Casertana. La squadra frascatese esce così dalla zona playout e raccoglie la seconda vittoria consecutiva. Buon punto in trasferta invece per il Tivoli, che in Sardegna manca la vittoria per un gol di Bonacquisti al 93', che spegne i sogni di tre punti per la squadra laziale che ha comunque ben figurato da ospite contro una squadra in zona playoff. Perde nettamente il Pomezia, che cede nel secondo tempo ad un Sorrento travolgente e che mantiene quattro punti di vantaggio sul secondo posto. Il derby laziale di giornata se lo aggiudica la Vis Artena, che esce dalla zona retrocessione battendo il Monterotondo con i gol di Nannini e Spinozzi.

Vis Artena - Real Monterotondo 2-1 (Nannini (V), Spinozzi (V), Tilli (R)

Casertana - Lupa Frascati 0-1 (22'pt Frosali (L)

Sorrento - Real Monterotondo 3-0 (50' Gaetani, 54' Scala, 90' Gargiulo)

Arzachena - Tivoli 2-2 (54' Lisari (T), 70' M.Manca (A), 82' Mastropietro (T), 93' Bonacquisti (A)