Serie D girone F, i risultati della diciassettesima giornata

Torna la serie D con il turno infrasettimanale e sono tante le squadre laziali impegnate in questo mercoledì nel girone F. Continua il periodo no del Trastevere, che impatta con il Porto d'Ascoli in trasferta. Dopo il gol di Napolano in avvio di secondo tempo ci ha pensato Lo Porto su un calcio d'angolo battuto da Bertoldi. Un risultato alla fine positivo per i romani, che fermano la striscia di tre sconfitte consecutive in campionato. Pareggia anche il Roma City con il Tolentino ma con un punto che sa più di guadagnato che di perso. A dare un punto prezioso ai romani ci ha pensato Raffini, che ha trasformato il suo calcio di rigore in pieno recupero. L'unica squadra laziale a vincere nel girone F è la Cynthialbalonga, che difende il vantaggio maturato in avvio con il gol di Sivilla al secondo minuto e conquista i tre punti contro il Vastogirardi. Niente da fare invece per la Nuova Florida, sconfitta in trasferta da un Termoli aggrappato alla doppietta di Carnevale a cavallo tra i due tempi.

TERMOLI - NUOVA FLORIDA 2-0 (48' e 2' st Carnevale)

PORTO D'ASCOLI - TRASTEVERE 1-1 (1'st Napolano (P), 27'st Lo Porto (T)

ROMA CITY - TOLENTINO 1-1 (24'pt Massarotti (T), 47'st rig. Raffini

VASTOGIRARDI - CYNTHIALBALONGA 0-1 (2'pt Sivilla)