Serie D girone G, gioie e dolori per Ostiamare e Montespaccato

Giornata a luci alterne per le squadre laziali del girone E di Serie D. A vivere la domenica peggiore è stata sicuramente l'Ostiamare, crollata in casa dopo una serie di buoni risultati consecutivi contro la Pianese. A decidere tutto il gol di Kouko, che spedisce gli ostiensi ad un solo punto di vantaggio sulla zona playout, occupata proprio dai compagni di regione del Montespaccato. I romani vincono un delicato scontro salvezza contro il Trestina e si candidano alla salvezza diretta. Per il Montespaccato decisivi i gol di Cerone e Maurizi, che hanno portato tre punti che proiettano i romani a più quattro sulla zona retrocessione diretta e in piena bagarre playout.

OSTIAMARE - PIANESE 0-1 (10' st Kouko)

MONTESPACCATO - TRESTINA 2-0 (Cerone, Maurizi)