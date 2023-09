Serie D girone G, Esordio vittorioso per l'Ostiamare

Non poteva esserci inizio migliore per l'Ostiamare, che nel suo esordio casalingo stende il Gladiator e si prende i primi tre punti della sua stagione. Gli ostiensi hanno sfruttato un ottimo primo tempo per indirizzare il match, con Cardella che al 34' raccoglie l'assist di De Crescenzo e mette a segno il suo primo gol dell'anno in Serie D. A confermare il vantaggio poco dopo ci pensa Icardi, che prende poco sotto l'incrocio dei pali con un bolide da fuori area, mandando l'Ostiamare all'intervallo sul doppio vantaggio. La ripresa è solo di gestione per gli ostiensi, che sfiorano anche il 3-0 e chiudono con comodità la loro prima vittoria in campionato.

OSTIAMARE – GLADIATOR 2-0

OSTIAMARE Morlupo, Pasqualoni, Cardella (38’st Simonelli), Icardi, Mencagli, Bernardini (41’st Casazza), Sardo (1’st Ferrari), Sbardella, De Crescenzo (41’st Giusti), Pozzi (41’st Cicarevic), Tomas PANCHINA Valori, Talamonti, Bartolotta, Maura ALLENATORE Perrotti

GLADIATOR Gobbetti, Finizio (15’st Battistelli), Vottari, Ceparano, Spinozzi (32’st Staiano), Mansi, Onesto (15’st Cassata), Sansone, Kone, Mancini, Carullo (32’st Romano) PANCHINA Bonagura, Capitelli, Madonna, Di Lorenzo, D’Anna ALLENATORE Pezzella

MARCATORI Cardella 34’pt, Icardi 44’pt

ARBITRO Zito di Rossano

ASSISTENTI Moroso di Sassari e Pisu di Oristano

NOTE Espulso Vottari 9’st (G) per doppia ammonizione Ammoniti Kone, Vottari, Carullo, Spinozzi, Staiano, Pasqualoni Angoli 2-3 Rec. 3’pt – 5’st