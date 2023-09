Serie D girone G, Esordio amaro per la Romana

Esordio amaro per la Romana che alla prima giornata di campionato perde 2-0 in casa della Cavese. Al Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni i capitolini giocano una buona partita creando diverse occasioni, ma la compagine di Chiappara non riesce a capitalizzare le chance create mentre la squadra di Cinelli è più fredda e quando si affaccia dalle parti di Allegrucci trova il gol. L'impressione è che la Romana, una squadra completamente nuova, deve soltanto trovare la giusta quadra per poter spiccare definitivamente il volo. Nei primi dieci minuti le due squadre si studiano ed i primi ad affondare il colpo sono gli ospiti con Ricozzi che va in verticale per Calì. Il numero 9 tiene botta, supera un paio di avversari e arriva davanti al portiere cerca lo scavetto, ma Boffelli in uscita bassa chiude. Nella fase centrale del match i campani alzano i giri del motore senza creare però particolari pericoli: la Romana si difende bene e Allegrucci non si sporca mai i guantoni. Nei minuti finali è un susseguirsi di emozioni e le squadre rispondono colpo su colpo: al 39' Lisi impegna Boffelli che respinge, al 42' Allegrucci salva su Addessi, un minuto più tardi Lisi fallisce da buona posizione e al 45' i locali trovano il gol. Derosa va al tiro dal limite e Addessi è bravo a correggere la traiettoria mettendola sotto al sette. Nella ripresa mister Chiappara dopo 9' cambia quattro giocatori, e proprio uno dei subentrati ha la chance per il pareggio. Al 28' Alagna ruba palla e tutto solo s'invola verso la porta. L'attaccante è arrivato davanti al portiere, però, invece di calciare decide di dribblarlo, ma il 19 si defila troppo e non riesce ad andare alla conclusione, così come Macrì e Spinosa che vengono chiusi dalla difesa campana. Nell'ultimo quarto d'ora i capitolini si sbilanciano e la Cavese raddoppia con Cuomo. Nel recupero i padroni di casa colpiscono una traversa e falliscono un gol fatto, ma la gara era ormai chiusa e al triplice fischio la Cavese può far festa. La Romana, invece, andrà a caccia dei primi punti stagionali domenica prossima, quando in casa ospiterà il Budoni, che inveve ha esordito con un pareggio contro il Sassari Latte Dolce. ma la gara era ormai chiusa e al triplice fischio la Cavese può far festa. La Romana, invece, andrà a caccia dei primi punti stagionali domenica prossima, quando in casa ospiterà il Budoni, che inveve ha esordito con un pareggio contro il Sassari Latte Dolce. ma la gara era ormai chiusa e al triplice fischio la Cavese può far festa. La Romana, invece, andrà a caccia dei primi punti stagionali domenica prossima, quando in casa ospiterà il Budoni.

SERIE D G CAVESE-ROMANA FC 2-0

CAVESE Boffelli, Troest, Derosa, Zenelaj, Felleca (15'st Cuomo), Addessi (20'st Sowe), Chiarella (14'st Sette), Magri, Fraraccio (40'st Cinque), Urso, Foggia (29'st Piovaccari) PANCHINA Ascioti, Antonelli, Collura, Polanco ALLENATORE Cinelli

ROMANA FC Allegrucci, Avellini, Calì (9'st Alagna), Fiore (29'st Armini), Lisi (9'st Vagnoni), Macrì, Nannini (9'st Passaquieti), Paolelli, Ricozzi (9'st Ferraro), Sfanò, Spinosa PANCHINA Di Lazzaro, Mastrangelo, Romagnoli, Tarantino ALLENATORE Chiappara

MARCATORI Addessi 45'pt (C), Cuomo 37'st (C)

ARBITRO Petraglione di Termoli

ASSISTENTI Bosco di Lanciano e Giancristofaro di Lanciano

NOTE Angoli 3-5 Fuorigioco 1-1 Rec. 1'pt 5'st

[ufficio stampa Romana FC]