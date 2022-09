Serie D girone G, due derby laziali nella terza giornata

Ben due derby nella terza giornata del girone G della Serie D, uno dei più ricchi per quanto riguarda la presenza di squadre laziali e della provincia di Roma. Il primo derby è di alta classifica, quello tra Real Monterotondo e Tivoli, che vede i tiburtini vincere con i gol di Sfanò al 58', su uno splendido assist di Capodaglio, e di Dominici al 94', complice un errore di comunicazione tra il portiere del Monterotondo e il difensore in marcatura. Non sorride la Vis Artena, che cede in casa nettamente all'Ogliastra, con i gol di Mancosu e Nurchi che hanno indirizzato nettamente la sfida nel primo tempo. Il pareggio tra Lupa Frascati e Pomezia lascia sicuramente più l'amaro in bocca per il Frascati, avanti nel primo tempo con una doppietta di Senesi, e raggiunto dall'autogol di Tufo e il gol di Massella. I pometini con il pari mantengono la vetta della classifica.

Pomezia - Lupa Frascati 2-2 (26’ e 28’ pt Senesi (L), 1’ st Rufo (autogol), 25’ st Massella (rig.)

Vis Artena - Ogliastra 0-3 (Nurchi 13’pt (S), Mancosu 30’pt (S), Manca 50’st (S)

Tivoli - Real Monterotondo 2-0 (58' Sfanò, 94' Dominici)