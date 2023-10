Serie D girone G, Cardella trascina l'Ostiamare con la Cynthialbalonga

Squadra in casa

Squadra in casa Cynthialbalonga

Il derby laziale del girone G premia l'Ostiamare, che vince lo scontro diretto con la Cynthialbalonga e aggancia al primo posto proprio i castellani, con entrambe a dieci punti. Il grosso della vittoria arriva nel primo tempo, con l'Ostiamare che contiene le folate iniziali dei castellani e poi passa avanti al 26' con Cardella su suggerimento di Icardi. A raddoppiare ci pensa Sbardella, che sugli sviluppi di un angolo mette in rete con un colpo di testa preciso. Al 26' della ripresa Sartor accorcia ma non è abbastanza per i castellani, che cedono la prima partita stagionale.

CYNTHIALBALONGA – OSTIAMARE 1-2

CYNTHIALBALONGA Fusco, Bigi, Zitelli (1’st Fiorini), Pisanu (20’st Falasca), Lisari, Albanese, Di Cairano (17’st Milani), Calzone (35’st Giora), Sartor, Manca, Maccari (1’st Doratiotto) PANCHINA Silvestrini, Giordani, Mancino, Cappai ALLENATORE Mariotti

OSTIAMARE Morlupo, Pasqualoni, Tomas, Sbardella, Sardo, Icardi (42’st Bernardini), Buono, De Crescenzo, Ferrari (30’st Maura), Cardella (45’st Pompei), Mencagli (30’st Cicarevic) PANCHINA Valori, Talamonti, Giusti, Simonelli, Casazza ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Cardella 26’pt (O), Sbardella 32’pt (O), Sartor 26’st (C)

ARBITRO Pasculli di Como

ASSISTENTI Mallimaci di Reggio Calabria e Granata di Viterbo

NOTE Espulsi Mariotti (C) al 48’st Ammoniti Sbardella, De Crescenzo, Tomas Angoli 7-7 Rec 1’pt – 8’st