Serie D girone G, Cynthialbalonga e Romana a reti bianche

Squadra in casa Romana F.C

Termina con un punto che fa sicuramente più felice la Romana il derby laziale del girone G con la Cynthialbalonga. I castellani, primi in classifica, hanno molto da recriminare per le tante occasioni sprecate e i legni colpiti da Manca e Cappai. La Romana ha legittimato il suo pareggio con un buon secondo tempo, in cui con Armini e Spinosa si è resa protagonista di azioni che sarebbero potute terminare con il vantaggio. Da capolista la Cynthia scivola così al terzo posto, mentre la Romana mette un cuscino di tre punti dietro di sé dalla zona retrocessione diretta.

SERIE D G

ROMANA FC - CYNTHIALBALONGA 0-0

ROMANA FC Allegrucci, Paolelli (1’st Vagnoni), Tarantino, Sfanò, Ruggeri, Spinosa (40’st Calì), Nannini (17’st Armini), Fiore (40’st Passquieti), Ricozzi, Macrì (16’st Succi), Alagna (31'st Errico) PANCHINA Antolini, Brevi, Lisi, Romagnoli ALLENATORE D’Antoni

CYNTHIALBALONGA Silvestrini, Bigi, Fiorini (45’st Giora), Pisau, Giordani (19’st Lisari), Albanese, Di Cairano (9’st Milani), Manca, Sartor, Cappai (18’st Doratiotto), Mancino (9’st Calzone) PANCHINA Fusco, Zitelli, Falasca, Maccari ALLENATORE Mariotti (Squalifucato)

ARBITRO Virgilio di Agrigento

ASSISTENTI Scipione di Firenze e Colonna di Vasto

NOTA Ammoniti Ricozzi, Paolelli, Albenese, Giordani, Pisanu Angoli 6-4 Fuorigioco 3-2 Rec. 1'pt - 5'st