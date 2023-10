Serie D girone G, il Trastevere subisce la rimonta dell'Ogliastra e scende all'ultimo posto

Domenica amarissima per il Trastevere, che nella trasferta sarda contro il COS Ogliastra cede in rimonta e scivola all'ultimo posto in classifica senza ancora una vittoria in Serie D. Succede tutto nel secondo tempo, con il Trastevere che si porta avanti grazie a Calderoni, il più rapido di tutti a sfruttare la sponda in area di Mastropietro. Sette minuti dopo però inizia l'Aloia-show, il giocatore dell'Ogliastra pareggia i conti con un tiro in area piccola su suggerimento di Piras e poi porta avanti i suoi al 29' con un colpo di testa sempre su assist di Piras. Il Trastevere si riversa in avanti per tentare il pareggio, ma Demontis in pieno recupero spegne ogni chance di rimonta con un bel gol su punizione, rendendo anche vano il gol di Sebastiani al 51'-

COSTA ORIENTALE SARDA-TRASTEVERE 3-2

MARCATORI: 8'st Calderoni (T), 15'st, 29'st Aloia (C), 48'st Demontis (C), 51'st Sebastiani (T)

COSTA ORIENTALE SARDA: Tommasino, Piras (50'st Laconi), Piredda (47'st Nurchi), Demontis, Ladu (28'st Floris Mat.), Aloia (32'st Gomez), Cogotti, Loi A., Bonu, Serra (39'st Cossu), Gallo. A disp. Floris Mau., Scarafoni, Masci, Satta. All. Loi F.

TRASTEVERE: Semprini, Rosati, Santovito R., Trasciani, Massimo, Giannetti (9'st Santovito G.), Galofaro (37'st Canti), Crescenzo, Alonzi (28'st Sebastiani), Calderoni (37'st Cacheiro), Mastropietro (21'st Bertoldi). A disp. Foschini, Pandimiglio, Conti, Ferramisco. All. Cioci

ARBITRO: Nuckchedy di Caltanissetta

ASSISTENTI: Ferrara di Castellammare di Stabia - Eliseo di Castellammare di Stabia

NOTE - Ammoniti: Ladu, Massimo, Trasciani, Santovito R., Canti. Angoli: 3-6. Recupero: 2'pt, 7'st