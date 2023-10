Serie D girone G, il Sassari espugna il campo della Boreale

L'inizio difficile della neopromossa Boreale continua e ne approfitta il Latte Dolce Sassari, vittorioso nella trasferta di Aranova. I laziali possono uscire dal campo soddisfatti per la prestazione, che l'ha visti più volte sfiorare il gol senza però mai riuscirci. Ai sardi per uscire con i tre punti è bastato il gol in avvio di Saba, che al dodicesimo ha portato in vantaggio i suoi. Ora la situazione di classifica della Boreale si fa preoccupante con tre punti in cinque partite e soprattutto nessuna vittoria raccolta finora.

BOREALE - LATTE DOLCE 0-1 (12'pt Saba)