Serie D girone G, la NF Ardea cede in trasferta all'Uri

Un gol di Ankovic è la differenza tra la Nuova Florida Ardea e i padroni di casa dell'Atletico Uri nella sfida in Sardegna del girone G di Serie D. Il gol è arrivato al 41' del primo tempo, su un cross teso di Ravot che ha trovato Ankovic in area portando avanti l'Uri. La NF Ardea non si è arresa, e già poco prima dell'intervallo ha da recriminare su una traversa presa da Costa, anche se con la complicità del portiere sardo Tirelli. Nel finale l'Ardea ha tanto da recriminare, prima per il salvataggio miracolo del difensore dell'Uri Fadda che anticipa Vianni prima di un comodo tap-in e poi per Suffer, che colpisce un'altra traversa all'87' su un colpo di testa. Nel finale Antinoro ha la palla del pareggio ma una grande parata di Tirelli mantiene i tre punti ai suoi.

ATLETICO URI - NF ARDEA 1-0 (41'pt Ankovic)