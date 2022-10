Serie D girone G: Sartor spegne i sogni rimonta della Lupa Frascati

Non sorride la Lupa Frascati, che in Sardegna trova la sconfitta per mano dell'Arzachena e scivola nella zona playout con quattro punti nelle prime cinque giornate. Protagonista del match è sicuramente Sartor, che al 27' serve la sponda a Bolo per il vantaggio dei sardi e poi al 37' del secondo tempo trova il gol della vittoria a seguito di una bella azione personale. A nulla è valso il gol del temporaneo pareggio di Sabatini, che in avvio di secondo tempo aveva rimesso la sfida in parità in contropiede. Ad illudere i laziali anche l'occasione di Flores poco dopo l'1-1, il giocatore del Frascati si è visto negare il gol del possibile vantaggio da una splendida parata di Ruzittu. L'Arzachena sale così al secondo posto in classifica, a pari punti con il Real Monterotondo primo e il Sorrento.

ARZACHENA - LUPA FRASCATI 2-1

ARZACHENA Ruzittu, Piga, Marinari, Sosa, Pischedda (13'st Bonu), L. Manca, Bellotti (30'st Doratiotto), Melis, Bolo (13'st Rutigliano), Sartor, Loi (27'st Pinna) PANCHINA Fusco, M. Manca, Usai, Ferraro, Bah ALLENATORE Nappi

LVPA FRASCATI Casagrande, Pompili (5'st Sabatini), Frosali, Paolelli, Flores, Frulla (38'st Armini), Ruggeri, Rufo, Gemmi, Molinari, Senesi (28'st D'Angelo) PANCHINA Palmieri, Marras, Villa, Tamburlani, Brunetti, Tordella ALLENATORE Chiappara

MARCATORI Bolo 27'pt (A), Sabatini 8'st (L), Sartor 37'st (A)

ARBITRO Vailati di Crema

ASSISTENTI Mapelli di Treviglio e Tragni di Matera

NOTE Ammoniti Bolo, Paolelli