Serie D girone G, la Tivoli rimonta l'Aprilia

La Tivoli soffre, va sotto ma coglie una vittoria fondamentale in rimonta in casa dell'Aprilia e si porta ad un solo punto dalla zona salvezza diretta occupata dall'Atletico Uri. La squadra laziale ha subito il vantaggio dei padroni di casa al 15' con Capuano, che finalizza la pressione avversaria infilando in rete l'assist di Innocenti. A riprendere la Tivoli ci pensa il solito Fall, che al 42' trasforma il rigore che spedisce le due squadre all'intervallo sull'1-1. Lo stesso Fall nel secondo tempo va vicinissimo al gol in due occasioni, ma a fare il 2-1 ci pensa Sfanò, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo regala una vittoria fondamentale alla squadra laziale.

APRILIA - TIVOLI 1-2 (15'pt Capuano (A), 42'pt Fall (T), 33'st Sfanò (T)