Serie D girone G, Giordani regala la vittoria all'Anzio

Ci pensa uno dei giocatori più importanti di questo Anzio a regalare la seconda vittoria nel girone G di Serie D alla squadra laziale. È stato Marco Giordani infatti, all'Anzio dal 2019, a vincere di fatto il match per l'Anzio, impegnato fino alla fine in una sfida molto equilibrata con il Cassino. Gli anziati sono passati in vantaggio grazie alla conclusione di Giordani al 40' del secondo tempo, quando tutto ormai sembrava avviato verso un pareggio in quello che di fatto sembrava uno scontro salvezza anticipata. Proprio questi tre punti sono ossigeno per la classifica dell'Anzio, che esce dalla zona playout e vola a sette punti, con due di margine sulla zona calda.

ANZIO - CASSINO 1-0 (40'st Giordani)