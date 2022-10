Serie D girone G, Angri e Lupa Frascati non vanno oltre l'1-1

Una sfida dura tra Angri e Lupa Frascati, terminata anche in dieci per tutte e due le parti per le espulsioni contemporanee di Sabatini e Leone nel finale di match. La partita è stata decisa da un gol per parte, prima con D'Angelo che dal dischetto ha mandato avanti la Lupa e poi con il pareggio di Celiento al 22' del secondo tempo che ha fissato il risultato sull'1-1. Un risultato non terribile comunque per il Frascati, che porta così a quattro la striscia di risultati utili consecutivi.

ANGRI - LUPA FRASCATI 1-1 (43'pt D'Angelo (L), 22'st Celiento(A)