Serie D girone F, vittorie per Roma City e Cynthialbalonga

Sorrisi e vittorie per Roma City e Cynthialbalonga, che sbancano la domenica del girone F di Serie D per le squadre laziali e si portano a casa tre punti fondamentali per il proprio cammino. Lo scalpo d'eccezione è del Roma City, che approfitta del gol di Raffini al 21' del secondo tempo per battere il Porto d'Ascoli quarto in classifica a domicilio e salire così a diciassette punti, uno in più della zona retrocessione diretta e a sei punti da quella salvezza. Una vittoria che aiuta la Cynthialbalonga, ora quinta a meno uno proprio dal Porto d'Ascoli grazie al nettissimo tre a zero casalingo con la Sambenedettese firmato da Cappai, Borrelli e Pietrantonio.

PORTO D'ASCOLI - ROMA CITY 0-1 (21'st Raffini)

CYNTHIALBALONGA - SAMBENEDETTESE 3-0 (Cappai, Borrelli, Pietrantonio)