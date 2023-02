Serie D girone F, vittorie facili per Cynthialbalonga e Nuova Florida

Vittoria importante e confortevole per la Cynthialbalonga, che contro il Notaresco non lascia il minimo respiro ai padroni di casa e si impone con un convincente 0-3 a firma di Redondi, Borrelli e Cappai. La squadra laziale si porta così al quarto posto in classifica, accorciando a dodici punti dalla capolista Pineto. Esulta anche la Nuova Florida, che contro il Montegiorgio ringrazia Muzzi autore di un gol e un assist nel secondo tempo e si prende tre punti casalinghi importanti per staccare la zona playout.

NOTARESCO - CYNTHIALBALONGA 0-3 (Redondi, Borrelli, Cappai)

NUOVA FLORIDA - MONTEGIORGIO 2-0 (7'st Zitelli, 37'st Muzzi)