Serie D girone F, la Roma City spreca e si fa raggiungere dal Senigallia

Fa e disfa la Roma City, che contro la Vigor Senigallia si butta via con tanto di due espulsioni nel secondo tempo che hanno fatto finire la partita in nove alla squadra laziale. Nel primo tempo si erano dati botta e risposta Meo e Pesaresi, con Meo che all'ottavo minuto ha trovato un buon diagonale per il vantaggio Roma City e Pesaresi di testa sugli sviluppi di una punizione. Ad inizio secondo tempo il gol in avvio di Zammarchi sembra poter incidere definitivamente il match ma il rosso di Ferrante al 20' per fallo da ultimo uomo mette a rischio i romani con Pesaresi che realizza il conseguente rigore. Il Roma City rischia nel finale sul palo di Pesaresi e per il rosso di Ricci al 39', ma resta al primo posto della zona playout con un pareggio.

VIGOR SENIGALLIA – ROMA CITY 2-2 (8’pt Meo (R), 38’pt Pesaresi (V), 2’st Zammarchi (R), 21’st rig. Pesaresi (V)