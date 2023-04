Serie D girone F, la Nuova Florida perde ma conquista la salvezza

Sconfitta indolore per la Nuova Florida (ora NF Ardea), che contro la Vastese incappa in una sconfitta di misura ma con conseguenze inutili per la classifica che invece segnala la salvezza diretta della squadra laziale. A fare la differenza è stata un gol di De Cerchio per la Vastese, che ha trasformato un calcio di rigore valso i tre punti per i padroni di casa. Il contemporaneo pareggio del Roma City però ha permesso ai laziali di poter mantenere cinque punti di vantaggio proprio sui romani, che ad una giornata dalla fine significano la permanenza in Serie D anche per il prossimo anno.

VASTESE - NUOVA FLORIDA 1-0 (10'st rig. De Cerchio (V)