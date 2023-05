Serie D, girone F: tutti i verdetti

Si è concluso domenica scorsa anche il girone F di Serie D, con tante squadre laziali impegnate. A salire direttamente in C è stato il Pineto, con Trastevere e Cynthialbalonga che nei playoff proveranno a raggiungerla in C, sfidando nelle semifinali rispettivamente Fano e Vigor Senigallia. Salvezza tranquilla per la Nuova Florida (ora NF Ardea), mentre il Roma City nonostante l'ottima seconda parte di stagione dovrà passare per le forche caudine dei playout, in attesa del primo spareggio tra Notaresco e Montegiorgio.

CAMPIONE (IN SERIE C): PINETO

PLAYOFFI: TRASTEVERE - FANO, VIGOR SENIGALLIA - CYNTHIALBALONGA

PLAYOUT: ROMA CITY, VASTESE, TERMOLI E LA VINCENTE DI NOTARESCO - MONTEGIORGIO

RETROCESSE IN ECCELLENZA: TOLENTINO, LA PERDENTE DI NOTARESCO - MONTEGIORGIO